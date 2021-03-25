Sivas'ın yöresel lezzetlerine 'dijital' kayıt



SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi'nce hayata geçirilen 'Sivas´ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod ile Dijitalleştirilmesi' projesi ile kentin yöresel yemekleri kayıt altına alınıyor.

Sivas merkez başta olmak üzere ilçelerinin unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerini gelecek nesillere taşımayı hedefleyen SCÜ Turizm Fakültesi tarafından ilk olarak Gürün, Divriği ve Zara'ya ait gastronomi ürünleri tanıtıldı. Fakültede oluşturulan proje ekibi, ilçeleri belediye başkanları ve kaymakamlar nezaretinde ziyaret edip, yerel gastronomi ürünlerini belirlemeye başladı. Yöresel lezzetlerin yapılışı, tarihi mekanlarda çekilen video ile kayıt altına alındı.

Proje yürütücüsü SCÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, Sivas'ın kadim tarihi ve coğrafi zenginliği ile gastronomi açısından Türkiye'nin zengin mutfağı ve lezzet durağı olduğunu belirtti. Sivas'ın gastronomi ürünlerinin büyüklüğüne ve çeşitliliğine vurgu yapan Prof. Dr. Koç, "Küreselleşme ve ticarileşme ile unutulmaya yüz tutmuş 'kelle tatlısı' gibi Sivas yöresel lezzetleri bu proje ile kayıt altına alınacak ve geleceğe dijitalleşmeyle aktarılacak" dedi.

Projede görevli araştırmacılardan Dekan Yardımcısı Dr. Emre Hastaoğlu ise "Proje kapsamında, Sivas ve ilçelerinde nesillerdir tüketilen ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin kökenleri belirlendi. O yemeklerin ait olduğu bölgelerin yerel yönetimleri ile temasa geçildi ve böylece her yemeğin kendine has malzemesi ve tarifi kullanılarak tarihi mekanlarda çekimleri yapıldı. Çekimler sırasında ilçelerin tanıtımına da katkı sağlandı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-03-25 14:30:24



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