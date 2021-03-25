Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı

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Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta sürücü Safiye Kervan Kıran, otomobille önce bisikletteki Canpolat Işık'a ardından yolda yürüyen Tolgahan Daşdelen'e çarptı. Kazada 2 kişi de yaralanırken, kazanın şokunu yaşayan Kıran'ı ise yakınları sakinleştirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gültepe Mahallesi Raylı Sokak'ta meydana geldi. Safiye Kervan Kıran, kullandığı 60 TR 710 plakalı otomobille sokağa gireceği sırada, önce aynı yönde ilerleyen Canpolat Işık yönetimindeki bisiklete ardından yaya Tolgahan Daşdelen´e çarptı. Kazada Canpolat ve Daşdelen yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazanın şokunu yaşayan otomobil sürücüsü Safiye Kervan Kıran ise bölgeye gelen yakınları tarafından sakinleştirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Arife Defne ARSLAN

2021-03-25 17:34:07



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