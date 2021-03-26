Mart sonunda yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu

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Sivas’ta Mart sonunda etkili olan kar yağışı 71 yerleşim yerinin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Sivas’ta iki gündür etkili olan hafif kar yağışı bazı yerleşim yerlerine araç ulaşımını engelledi. Yağan karla birlikte 71 köy yolu araç ulaşımına kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.

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