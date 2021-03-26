Babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü

DHA

Babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü


SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Zara ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Burhan Aydın (33), tartıştığı babası Şaban Aydın'ı (56) boğazından bıçaklayarak, öldürdü. Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde, Zara'ya bağlı Ekinli köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu için tedavi gördüğü öne sürülen Burhan Aydın, babası Şaban Aydın ile evde bilinmeyen nedenle tartıştı. Aydın, tartışma sırasında eline geçirdiği bıçağı babasının boğazına sapladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla jandarma ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Eve giren sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Şaban Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise Burhan Aydın'ı gözaltına aldı. Şaban Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. 
Baba ve oğlunun köyde birlikte yaşadıkları, olay sırasında evde başka birinin bulunmadığı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-03-26 12:47:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Firar eden küçük kardeşlere berberden şefkat Sivas’ta kaybolan 2 ve 3 yaşındaki 2 yabancı uyruklu çocuğa mahalle berberi sahip çıktı. Polis ekiplerinin ve berberin şefkat gösterdiği kardeşler, babalarına teslim edildi
YEREL HABERLER Firar eden küçük kardeşlere berberden şefkat Sivas’ta ...
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor - Yeniden
YEREL HABERLER 1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor - ...
Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
YEREL HABERLER Sivas'ta 71 yerleşim yeri yolu, kardan kapandı
1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
YEREL HABERLER 1916 yapımı Osman Bey büstü, Sivas'ta sergileniyor
8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği parasını yetim çocuklara bağışladı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşaya 8 yaşındaki Mehlika Mermer, tablet almak için biriktirdiği Bin 10 TL 75 kuruşu yetim çocuklar için yürütülen projeye bağışladı
YEREL HABERLER 8 yaşındaki Mehlika, tablet almak için biriktirdiği ...
Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Sivas’ ta ticari taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada savrulan araçlar park halindeki 1 araca çarptı, kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta trafik kazası: 1 yaralı Sivas’ ta ticari ...
Mart sonunda yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Mart sonunda yağan kar ulaşımda aksamalara neden oldu
Sivas'ta istinat duvarı park halindeki kamyonetin üzerine yıkıldı
YEREL HABERLER Sivas'ta istinat duvarı park halindeki kamyonetin ...
Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
YEREL HABERLER Otomobille çarptığı yayayı ve bisikletliyi yaraladı
Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek Sivas’ta 1997 yılında kurulan Sivas-Spor Eğitim ve Kültür Vakfı bir ilki gerçekleştirerek BAL'da Sivas’ı temsil edecek olan Abdulvahabi Gazi Spor Kulübü derneğine 10 bin Lira destek verdi
YEREL HABERLER Vakıftan o kulübe 10 bin Lira destek Sivas’ta 1997 ...
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini destekleme ve geliştirme vakfı kuruldu Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin tescil kararının, 16 Mart 2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanması ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini Destekleme ve Geliştirme Vakfı resmen kuruldu
YEREL HABERLER Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesini destekleme ve ...
Bisiklet sürücüsü ve yayaya çarptı, gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsü ve yayaya çarptı, gözyaşlarını ...
Sivas'ın yöresel lezzetlerine 'dijital' kayıt
YEREL HABERLER Sivas'ın yöresel lezzetlerine 'dijital' kayıt
Yüzme bilmeyen kalmayacak
YEREL HABERLER Yüzme bilmeyen kalmayacak
Sivas’ın yöresel lezzetleri kayıt altına alınacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından hayata geçirilen “Sivas’ın Yerel Gastronomi Ürünlerinin Karekod ile Dijitalleştirilmesi” isimli proje ile Sivas’ın yerel gastronomi ürünleri kayıt altına alınacak
YEREL HABERLER Sivas’ın yöresel lezzetleri kayıt altına ...
Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında andı
YEREL HABERLER Meslektaşları, gazeteci İsmail Güneş'i kabri başında ...
Meslektaşları İsmail Güneş’i unutmadı Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindekiler, Sivas’ta gazeteciler tarafından mezarları başında anıldı
YEREL HABERLER Meslektaşları İsmail Güneş’i ...
Uyuşturucu suçlaması ile 19 kişiye işlem yapıldı, 22 bin TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu suçlaması ile 19 kişiye işlem yapıldı, 22 ...
Yozgat Adliyesi'nden vurulan savcı ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Yozgat Adliyesi'nden vurulan savcı ile ilgili ...
Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı çalarak kayıplara karıştı Sivas’ta bir iş yerine girerek güvenlik kamerasını devre dışı bırakan hırsız, kasada bulunan 12 bin 500 lirayı alarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Kamera sistemini devre dışı bıraktı, binlerce lirayı ...
Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı; 10 yerleşim yerinin yolu kapandı ...
Yazıcıoğlu’na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi bakıyor Cemal Kılcı, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na hediye etmek için özel olarak diktiği ancak teslim edemediği gömleği 12 yıldır dükkanında saklıyor
YEREL HABERLER Yazıcıoğlu’na özel dikmişti, 12 yıldır gözü gibi ...
Covid-19 sürecinde talep patladı, Sivas’ta üretip 70 ülkeye satıyorlar Covid-19 sürecinde insanların gıda stoku için ihtiyaç duyduğu soğuk hava depoları, Sivas’ta yerli üretim yapan bir firma tarafından Avrupa’dakinin yarı fiyatına üretilip 70 ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Covid-19 sürecinde talep patladı, Sivas’ta üretip 70 ...
İmranlı'da eğitime kar tatili Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
YEREL HABERLER İmranlı'da eğitime kar tatili Sivas'ın İmranlı ...