Babasını boğazından bıçaklayıp, öldürdü (2)

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SOFRADA YEMEK YERKEN BIÇAKLAMIŞ

Sivas'ın Zara ilçesinde, oğlu Burhan Aydın tarafından boğazından bıçaklanan Şaban Aydın'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Ekinli köyüne götürüldü.

Zara Jandarma Komutanlığı'nda sorgusuna devam edilen Burhan Aydın'ın, babasını sofrada yemek yedikleri sırada bıçakladığı, olaydan sonra da köy dışına kaçtığı belirlendi. Aydın'ın, köyden 3 kilometre uzaklıkta yakalandığı öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-03-26 13:25:42



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