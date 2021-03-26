Sivas'ta, Muhsin Yazıcıoğlu için 'fotoğraf sergisi'



Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümü nedeniyle kent meydanında fotoğraf sergisi açıldı.

Kahramanmaraş'ta 25 Mart 2009'da helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitiren BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP eski İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, dönemi belediye meclisi üyesi adayı Murat Çetinkaya, Gazeteci İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi anma etkinlikleri kapsamında İnönü Bulvarı üzerinde fotoğraf sergisi açıldı. Yazıcıoğlu'nun siyasi hayatını, kaza yaptığı helikopterin enkazını ve cenaze törenini anlatan fotoğrafların yer aldığı sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yazıcıoğlu'nun gençliği ve hayatını kaybettiği helikopter kazasına kadar geçen dönem içerisindeki seçilmiş fotoğraflarından oluşan sergiye BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı da katıldı.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Açıcı, "Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu´nun şehadetinin 12'nci yılında anmak üzere Sivas'ta bulunuyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu sadece cumhuriyetimizin temellerinin atılmış olduğu Sivas'ın medarı iftiharı olarak kalmayıp tüm Türkiye'ye mal olmuş özel bir şahsiyettir. Onu hayırla ve özlemle yad ediyoruz. Bir beldenin, şehrin şerefi, içinde oturan insanların şerefiyle doğru orantılıdır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun milletimizin gönlünde çok özel bir yeri vardır. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayattayken çekilmiş fotoğraflarından oluşan bu sergide onu anmakla kalmayıp geçmişe de ufak bir yolculuk yapıyoruz. Genç nesilleri onun aziz hatırasıyla buluşturuyoruz" dedi.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar ise Muhsin Yazıcıoğlu'na duydukları özlemi ve onu saygıyla andıklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-03-26 18:22:07



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