Araç sürücülerine kar ve buzlanma uyarısı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden araç sürücülerini kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas’ta kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. İl emniyet müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla vatandaşları kar yağışına ve buzlanmaya karşı uyardı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sivas İlimizdeki Karayollarını kullanan, Sürücülerin Dikkatine UlaşKangal karayolu, D260/14 kesimi 0116 km arası, KayseriMalatya karayolu, D300/20 kesimi 0023 km arası, YıldızeliYozgat karayolu, D200/19 kesimi 0051 km arası, YıldızeliTokat karayolu, D850/04 kesimi 0012 km arası, belirtilen karayolu kesimlerinde hava hafif kar yağışlı zemin karlı ve yer yer buzlu olup yol trafiğe açıktır. Sürücülerin anılan kesimlerde dikkatli seyretmeleri, ani ve sert hareketlerden kaçınmaları, patinaj zincirlerini ihtiyaç duyulan kesimlerde kullanmaları, öndeki araca takip mesafesini, emniyetli şekilde durabilecekleri açıklıkta tutmaları, şerit ihlali yapmamaları rica olunur” ifadelerine yer verdi.

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