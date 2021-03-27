Soğukluk rekoru İmranlı’da kırıldı Sivas’ın İmranlı ilçesi dün gece eksi 21,1 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti

Sivas’ın İmranlı ilçesi dün gece eksi 21,1 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde dün gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 21,1 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Kayseri’nin Melikgazi ilçesi sıfırın altında 15,5 ile Gümüşhane sıfırın altında 13,9 ile Sivas’ın İmranlı ilçesini takip etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.