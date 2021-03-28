Rıza Çalımbay: "Kalan 11 maçı en iyi şekilde bitireceğiz" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Futbolcular milli arada dinlendi" "Üç günde bir maç oynayabiliriz"

Sivasspor’un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligdeki kalan maçlardan en iyi sonuçlarla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi. Çalımbay, “Bundan sonra kalan 11 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Son maçlarda iyi oynadıklarını ve iyi maçlar çıkardıklarını kaydeden Çalımbay, "Gerçekten iyi futbol oynuyoruz ve bunu skora yansıtıyoruz. Son oynadığımız maç gerçekten çok iyi bir maçtı, mükemmel bir skor yakalamıştık. Daha disiplinli olmamız gerekiyordu ve daha iyi bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Tabi ki Göztepe takımı da bütün riskleri aldı, sonlara doğru pozisyonlar bulmaya başladılar. Neticede iyi bir skorla galip geldik. Futbolcularımdan memnunum. Araya da çok iyi bir şekilde girdiler, hepsi dinlenmiş bir şekilde geldiler. Hiçbir sıkıntımız yok, sakat arkadaşlarımızın hemen hemen hepsi de hazır duruma gelecekler büyük ihtimalle. Milli takıma giden arkadaşlarımız var, onlarda sakatsız rahat bir şekilde gelirlerse o zaman bir sorunumuz olmayacak" şeklinde konuştu.



"Tek düşüncem ligi iyi bir yerde bitirmek"

Ligdeki çıkışlarını sezonun sonuna kadar taşımaları gerektiğini kaydeden Çalımbay, "Bu seneki tek düşüncem Sivas'ımızın çok iyi bir yerde ligi bitirmesi. Onun için bütün amacımız özellikle sahamızdaki maçları çok iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Yani bunun farkındayız. Hep söylüyoruz, sezon başından beri sıkıntılar yaşayan takımların başında geliyoruz. Pandemi sürecinde bu sıkıntılar mutlaka yaşanacak. Bu kadar maç trafiğinde sakatın, eksiğin olacağı bir sürü şeyler olacak. Onları da yaşayarak buralara kadar geldik. Bundan sonra kalan 11 maçımızı iyi bir şekilde bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" açıklamasını yaptı.



"Yine çok maç oynayacağız”

Takımına yürekten inandığını ve güvendiğinin altını çizen Çalımbay, "Hepsi de kapasitelerinin üzerine çıkarak oynuyorlar. Kalan maçlarda kısa sürede biteceği için yine çok maç oynayabiliriz, üç günde bir maç oynayabiliriz. Trabzonspor maçından sonra öyle maçlar hemen başlıyor. Milli takım arasını antrenman yaparak çok iyi bir şekilde değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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