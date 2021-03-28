Karateciler Yalova’da Sivas’ı temsil edecek

Sivas Belediyespor karate takımı, Yalova’da yapılacak Türkiye kulüpler arası takım karate şampiyonasında Sivas'ı temsil edecek.

Türkiye Karate Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan yapılacak Türkiye kulüpler arası takım karate şampiyonası yarın Yalova’da start alacak.

2021 yılının ilk resmi müsabakası olacak olan Türkiye şampiyonasına Sivas Belediyespor kulübü karate takımı da boy gösterecek. Türkiye şampiyonasında antrenörler Mahmut Gümüşsay ve Serpil Karakaya Sarzep nezdinde Sivas’ı temsil edecek olan Sivas Belediyespor karate takımı ÜmitGenç ve Büyükler kategorisinde kata dallarında yarışacaklar.

Sivas Belediyespor Kulübü karate takımı antrenörü Mahmut Gümüşsay, yarın yapılacak olan şampiyonadan dereceyle ayrılmak istediklerini belirtti. Gümüşsay, “Geçtiğimiz 2020 yılında pandemi sürecinde ÜmitGenç kadın kata takımı olmak üzere Türkiye beşinciliğini elde ettik. Sivas Belediyespor karate takımı, bu yıl da bu şampiyonaya iyi şekilde hazırlandı. Bu şampiyonaya yoğun bir katılım olacak. Sivas’a en iyi sonuçla dönmek istiyoruz. Müsabakaya katılacak tüm takım ve sporcularımıza başarılar dileriz” dedi.

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