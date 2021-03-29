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Dünya’nın dört bir yanından Sivas’a geldiler her şeye alıştı, soğuğa alışamadılar Dünya’nın farklı noktalarından gelerek Sivas’ta eğitim gören uluslararası öğrenciler, yemeklere ve tarihi güzelliklere hayran kalırken soğuk havada zorlanıyorlar

İHA

Dünya’nın dört bir yanından Sivas’a geldiler her şeye alıştı, soğuğa alışamadılar Dünya’nın farklı noktalarından gelerek Sivas’ta eğitim gören uluslararası öğrenciler, yemeklere ve tarihi güzelliklere hayran kalırken soğuk havada zorlanıyorlar

Dünya’nın farklı noktalarından gelerek Sivas’ta eğitim gören uluslararası öğrenciler, yemeklere ve tarihi güzelliklere hayran kalırken soğuk havada zorlanıyorlar.
Amerika’da ve Avrupa’da yaşanan İslamofobi ve ırkçılık birçok uluslararası öğrencinin Türkiye’yi tercih etmesine neden oldu. 60 ülkeden yaklaşık bin 600 uluslararası öğrenci eğitim almak için Sivas’ı tercih etti. Kış aylarında Sibirya soğuklarında zorlanan öğrenciler, Sivas’ın yemeklerine ve tarihi güzelliklerine hayran kaldılar. Covid19 sürecinde evlerine gidemeyen öğrenciler, ailelerine ve evlerine kavuşup hasret giderecekleri günü bekliyorlar.

“Sivas köftesini beğeniyorum ve çok seviyorum”
Tanzanyalı Diş hekimliği öğrencisi Fahat, Sivas köftesini çok sevdiğini belirterek, “Şehit Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun oldum. Şuan Cumhuriyet Üniversitesinde Diş Hekimliği bölümünde okuyorum.4 yıldır buradayım bu 5’nci yılım. Sivas’ımız güzel. Artık Sivaslı olduk. Sivas’ın Sivas köftesini beğeniyorum, çok seviyorum. En az beğendiğim şey hava durumu çok soğuk. Çok zorlanıyorum. Covid 19 sebebiyle dolayı evime gidemedim sınırlarımız kapalı. Ailemi özledim” dedi.

“Sivas güzel, özellikle insanları çok iyi”
Sudanlı Maden Mühendisliği öğrencisi Ahmed Mübarek, Sivas’ın güzel olduğunu ve insanların çok iyi olduğunu belirterek “Doktoramı burada yapıyorum. Maden Mühendisliği bölümünde. Bir buçuk yıl önce buraya geldim. Türkçe öğrendim. Sivas çok iyi çok güzel özellikle insanları çok sıcak insanlar. Ama hava gerçekten çok soğuk. Sakin bir yer benim için. Ben geldim 4 ay sonra Korona virüs geldi.1 buçuk yıldır buradayım” dedi.

“Soğuk beni önceden zorluyordu ama şimdi alıştım”
Ganalı Eczacılık öğrencisi Ayşe Ali, soğuk havaya zamanla alıştığını belirterek, “1 buçuk yıldır Sivas’tayım. Sivas güzel bir yer. Soğuk ama iyi. Soğuk beni önceden zorluyordu ama şimdi alıştım” dedi.
Nepalli İnşaat Mühendisliği öğrencisi Samarra Sarmin, Sivas’ın çok güzel bulduğunu belirterek “Çok güzel buldum. Çok sakin bir yer. Çalışmak için çok iyi bir ortamı var. İlk başlarda biraz soğuktu hala soğuk ama yine de alışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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