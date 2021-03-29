STSO'dan Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayı moderatörlerine teşekkür belgesi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayında moderatör olan akademisyenlere ve oda personellerine teşekkür belgesi verildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Geleceğe Hızlı YolculukHızlı Tren Çalıştayında moderatör olan akademisyenlere ve oda personellerine teşekkür belgesi verildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), tarafından düzenlenen belge taktim programına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, STSO Başkanı Mustafa Eken, STSO Yönetim Kurulu Üyeleri, SCÜ ve SBTÜ’de görev yapan akademisyenler katıldı.

STSO Başkanı Mustafa Eken, Çalıştayın başarılı geçtiğini ve örnek bir çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, “Hızlı Tren Çalıştayında verdiğiniz katkı ve emekleriniz için teşekkür etmek amacıyla buradayız. Çalıştay, sizlerin de katkısıyla çok başarılı geçti. Diğer illerde bulunan oda başkanlarımız bizleri arayarak tebrik etti. TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun bizzat takip etmesi ve örnek bir çalıştaya imza attınız demesi bizim için gurur vericidir. Sizlerin en başından itibaren verdiğiniz emek, masalarda göstermiş olduğunuz katkı Yüksek Hızlı Trenin gelmesiyle Sivas’ın gelişimine ciddi katkı sağlayacaktır. Bu anlamda her birinize teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberlikle gerek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. Mehmet Kul başta olmak üzere siz kıymetli hocalarımıza sağladıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. İki üniversitemizde çalıştayımızın başarılı olması için elini taşın altına koymuştur. Bundan sonra düzenleyeceğimiz çalıştayların da zemini oluşmuştur. Bundan sonra bu çalıştayları daha büyüterek daha zenginleştirerek düzenlemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte farklı konularda çalıştayları Sivas TSO öncülüğünde düzenlenmesi konusunda sizlerin de güç vermesi ile planlamalarımızın içerisine aldık. Sivas’ı geliştireceksek el birliği ile beraberlikle yapacağız. Güzel şeyler oluyor Sivas’ta. Birlik ve beraberliğimizi Cenaba Allah daim etsin. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak maddi manevi anlamda üniversitelerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Eken ve SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, akademisyenlere ve Oda personellerine teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

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