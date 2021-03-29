Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını

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Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta 3 katlı bir apartmanın çatısındaki bacada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Çayyurt Mahallesi Sularbaşı Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Künili Apartmanı'nın çatısında çıktı. Çatıda bulunan bacadan alevlerin çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-03-29 13:32:12



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