2 bin 800 rakımlı Beydağı zirvesine tırmanıp, Türk bayrağı açtılar



SİVAS, (DHA) SİVAS Doğa Sporları Kulübü (SADAK) üyeleri, Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine tırmandı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.

SADAK koordinesinde düzenlenen etkinliğe Yiğido Spor Dağcılık Kulübü ve Gezen Gözler Yürüyüş Grubu da katıldı. Zara ilçesi sınırlarındaki karla kaplı 2 bin 800 metre rakımlı Beydağı'nın zirvesine çıkan 23 dağcının zorlu tırmanışı ise dron ile görüntüledi. Dağa çıkış ve inişle toplamda 19 kilometrelik parkurda 120 santimetrelik kar üzerinde tırmanan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı. SADAK Başkan Yardımcısı Zeki Söylemez, "Parkurumuz bir hayli uzundu. Buraya çıktığımız için mutluyuz ve zirvedeyiz. Harika bir manzara var. Arkadaşlarımızda baya yoruldu. Muhteşem bir hava var. Bir hayli de kar vardı" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-03-29 14:37:01



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