Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken hafızasıyla şaşırtıyor Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor

Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor.

Sivas’ın merkeze bağlı Çallı köyünde yaşayan 18 yaşındaki Halit Şahin, Ahmet ve Seher çiftinin 2.çocuğu olarak görme engelli doğdu. Kabartma yazıyla okuma ve yazmayı öğrenen görme engelli Şahin, girdiği sınavda başarı sağlayarak Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin İmam Hatip Lisesinde eğitim görmeye hak kazandı. Şahin, lise hayatı boyunca her gün yaklaşık 50 kilometre yol kat ederek eğitim aldı. Hafızasıyla ve bir kez duyduğu şeyleri ezberleme yeteneğiyle dikkat çeken Şahin, tarih, coğrafya, genel kültür, matematik ve spor alanlarındaysa bildikleriyle hayranlık uyandırıyor. Liseye başlamasıyla okumayı öğrendiği Kuranı Kerimin bir kısmını ezberleyen Şahin, İstiklal Marşını da ezbere biliyor. Bir çok futbol takımının kadrosunu hafızasına kaydeden Şahin, il plaka kodlarını, aile bireylerinin doğum tarihlerini ezbere biliyor. 2020 yılında düzenlenen Engelli KPSS’den 96 alarak Sivas 1.si ve Türkiye 78.si olan Şahin, başarısıyla çevresindeki vatandaşlardan takdir topluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği 2020 Yılı Erişilebilirlik Ödülleri’nde Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecisi Bekir Karadaş’ın Halit Şahin için hayata geçirdiği proje jüri dalında 2. olarak ödül aldı.



“Bir kez bir şey duyarsam onu ezberliyorum”

Görme engelli Halit Şahin, duyduğu şeyleri tek seferde ezberlediğini belirterek “Çallı köyünde ikamet etmekteyim, ilkokulu Seyrantepe İlkokulunda okudum. Ortaokulu Çallı köyünde bulunan okulda okudum. Lisede de TEOG sınavından aldığım puanla Uluslararası İmam hatip lisesini tercih ettim. Bu okula geldiğimde ilk başta yapabilir miyim diye kaygılarım vardı. Okulun idaresi, öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın sayesinde okula hiç yabancılık çekmeden alıştım. Onlarda sağ olsunlar bana yardım etsinler. Rabbim onlarında işlerini rast getirsin. Kuranı Kerimi liseye geçtiğimde öğrendim. Ardından ezber yapmaya başladım. Her zaman hafızlık düşünüyordum, aklıma koymuştum. Küçüklükten beri herkes hakkımda çabuk duyuyorsun, çabuk ezberliyorsun diyordu. Bende genetik bir şey olduğunu düşündüm. Görmeyenlerin duyma yetisi daha iyi oluyor. Bir kez bir şey duyarsam onu ezberliyorum. Engelli KPSS’den 96 aldım, Sivas birincisi, Türkiye 78’incisi oldum. Bu kadar yetenekli olmama rabbimin bir lütfu diyorum. Tarih, edebiyat, futbol gibi alanlarda kendim geliştirmeye çalışıyorum. Haberlerden takip ederek, milletten duyduklarımla kulak dolgunluğuyla aklımda tutmaya çalışıyorum. Futbola ilgim olduğundan ezberlemeye çalışıyorum” dedi.



“Halit, 4 yıl boyunca köyden Sivas merkeze gidip, geldi”

Görme engelli Halit Şahin’in babası Ahmet Şahin, oğlunun her gün bıkmadan usanmadan eğitim alabilmek için yaklaşık 50 kilometre yol kat ettiğini belirterek “Halit çok meraklı bir çocuktu, bana her şeyi sorardı. Bende her şeye cevap verirdim. Halit rabbimin bir lütfu. Görme duyusunu kaybetmiş ama beyni derya, deniz. İnsanlar Halit’in yeteneğini gördüğünde şaşırıyorlar. Sorulan sorulara derhal cevap veriyor. İnsanlarda şaşırıyor. Halit derslerini hiç kaçırmıyor. Halit, 4 yıl boyunca köyden Sivas merkeze gidip, geldi. Emeğinin de karşılığını aldı” dedi.

Doğuştan görme engelli Tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, görme engelli Halit’in zeki bir öğrenci olduğunu belirterek duyduğu şeyleri unutmadığını söyledi. Devecioğlu, “Halit Çalılı köyünden buraya servisle gidip geliyor ve köyden buraya gelmesi için baya bir meşakkatli yorucu bir yolculuktan geçiyor. Halit, 4 yıl boyunca bu şekilde gidip geldi. Halit çok zeki bir öğrenci duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor, bir kere duyduğunu hemen hafızaya kaydediyor. Halit’e öğretmenleri ders notu verdiğinde bilgisayara kaydediyorduk ve bilgisayardan sese çeviriyorduk. Halit’te bunu dinliyordu. Halit EKPSS sınavına girdi sınavdan 96 puan aldı. Birinci tercihi yapamadı neden 18 yaşında girmediği ve okulu bitirmediği için. Şimdi okulu bitirecek Sivas 1.si Türkiye 79.si oldu. Her şeye cevap veriyor hiç düşünmeden genel kültür, güncel bilgi, tarih, edebiyat, hatta arabaların plakalarının bile Halit rahatlıkla cevap verecek kapasitede ve Rabbim nazarlardan korusun kendini dört dörtlük yetiştirmiş” dedi.

