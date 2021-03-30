Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken hafızasıyla şaşırtıyor Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken hafızasıyla şaşırtıyor Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor

İHA

Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken hafızasıyla şaşırtıyor Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor

Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor.
Sivas’ın merkeze bağlı Çallı köyünde yaşayan 18 yaşındaki Halit Şahin, Ahmet ve Seher çiftinin 2.çocuğu olarak görme engelli doğdu. Kabartma yazıyla okuma ve yazmayı öğrenen görme engelli Şahin, girdiği sınavda başarı sağlayarak Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin İmam Hatip Lisesinde eğitim görmeye hak kazandı. Şahin, lise hayatı boyunca her gün yaklaşık 50 kilometre yol kat ederek eğitim aldı. Hafızasıyla ve bir kez duyduğu şeyleri ezberleme yeteneğiyle dikkat çeken Şahin, tarih, coğrafya, genel kültür, matematik ve spor alanlarındaysa bildikleriyle hayranlık uyandırıyor. Liseye başlamasıyla okumayı öğrendiği Kuranı Kerimin bir kısmını ezberleyen Şahin, İstiklal Marşını da ezbere biliyor. Bir çok futbol takımının kadrosunu hafızasına kaydeden Şahin, il plaka kodlarını, aile bireylerinin doğum tarihlerini ezbere biliyor. 2020 yılında düzenlenen Engelli KPSS’den 96 alarak Sivas 1.si ve Türkiye 78.si olan Şahin, başarısıyla çevresindeki vatandaşlardan takdir topluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının düzenlediği 2020 Yılı Erişilebilirlik Ödülleri’nde Şehit Münir Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi idarecisi Bekir Karadaş’ın Halit Şahin için hayata geçirdiği proje jüri dalında 2. olarak ödül aldı.

“Bir kez bir şey duyarsam onu ezberliyorum”
Görme engelli Halit Şahin, duyduğu şeyleri tek seferde ezberlediğini belirterek “Çallı köyünde ikamet etmekteyim, ilkokulu Seyrantepe İlkokulunda okudum. Ortaokulu Çallı köyünde bulunan okulda okudum. Lisede de TEOG sınavından aldığım puanla Uluslararası İmam hatip lisesini tercih ettim. Bu okula geldiğimde ilk başta yapabilir miyim diye kaygılarım vardı. Okulun idaresi, öğretmenlerimin ve arkadaşlarımın sayesinde okula hiç yabancılık çekmeden alıştım. Onlarda sağ olsunlar bana yardım etsinler. Rabbim onlarında işlerini rast getirsin. Kuranı Kerimi liseye geçtiğimde öğrendim. Ardından ezber yapmaya başladım. Her zaman hafızlık düşünüyordum, aklıma koymuştum. Küçüklükten beri herkes hakkımda çabuk duyuyorsun, çabuk ezberliyorsun diyordu. Bende genetik bir şey olduğunu düşündüm. Görmeyenlerin duyma yetisi daha iyi oluyor. Bir kez bir şey duyarsam onu ezberliyorum. Engelli KPSS’den 96 aldım, Sivas birincisi, Türkiye 78’incisi oldum. Bu kadar yetenekli olmama rabbimin bir lütfu diyorum. Tarih, edebiyat, futbol gibi alanlarda kendim geliştirmeye çalışıyorum. Haberlerden takip ederek, milletten duyduklarımla kulak dolgunluğuyla aklımda tutmaya çalışıyorum. Futbola ilgim olduğundan ezberlemeye çalışıyorum” dedi.

“Halit, 4 yıl boyunca köyden Sivas merkeze gidip, geldi”
Görme engelli Halit Şahin’in babası Ahmet Şahin, oğlunun her gün bıkmadan usanmadan eğitim alabilmek için yaklaşık 50 kilometre yol kat ettiğini belirterek “Halit çok meraklı bir çocuktu, bana her şeyi sorardı. Bende her şeye cevap verirdim. Halit rabbimin bir lütfu. Görme duyusunu kaybetmiş ama beyni derya, deniz. İnsanlar Halit’in yeteneğini gördüğünde şaşırıyorlar. Sorulan sorulara derhal cevap veriyor. İnsanlarda şaşırıyor. Halit derslerini hiç kaçırmıyor. Halit, 4 yıl boyunca köyden Sivas merkeze gidip, geldi. Emeğinin de karşılığını aldı” dedi.
Doğuştan görme engelli Tarih öğretmeni Selman Devecioğlu, görme engelli Halit’in zeki bir öğrenci olduğunu belirterek duyduğu şeyleri unutmadığını söyledi. Devecioğlu, “Halit Çalılı köyünden buraya servisle gidip geliyor ve köyden buraya gelmesi için baya bir meşakkatli yorucu bir yolculuktan geçiyor. Halit, 4 yıl boyunca bu şekilde gidip geldi. Halit çok zeki bir öğrenci duyduğu hiçbir şeyi unutmuyor, bir kere duyduğunu hemen hafızaya kaydediyor. Halit’e öğretmenleri ders notu verdiğinde bilgisayara kaydediyorduk ve bilgisayardan sese çeviriyorduk. Halit’te bunu dinliyordu. Halit EKPSS sınavına girdi sınavdan 96 puan aldı. Birinci tercihi yapamadı neden 18 yaşında girmediği ve okulu bitirmediği için. Şimdi okulu bitirecek Sivas 1.si Türkiye 79.si oldu. Her şeye cevap veriyor hiç düşünmeden genel kültür, güncel bilgi, tarih, edebiyat, hatta arabaların plakalarının bile Halit rahatlıkla cevap verecek kapasitede ve Rabbim nazarlardan korusun kendini dört dörtlük yetiştirmiş” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi’ye teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi’ye teşekkür ...
Sivas’ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi Sivas’ta polis ekiplerinin sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 686 adet sentetik ecza hap ele ...
Covid-19’un simgesi maskeler sanatçıların tablolarında yer aldı
YEREL HABERLER Covid-19’un simgesi maskeler sanatçıların ...
Sivas'ta vaka sayılarının artması tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sivas'ta vaka sayılarının artması tedirgin ediyor
2 bin 800 rakımlı Beydağı zirvesine tırmanıp, Türk bayrağı açtılar
YEREL HABERLER 2 bin 800 rakımlı Beydağı zirvesine tırmanıp, Türk ...
Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Baca yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Baca yangını paniğe neden oldu
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine Kadir Algın atandı Sivas’ın Gürün ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Kadir Algın, Sivas İl Özel İdaresi görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman’dan devraldı.
YEREL HABERLER Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine ...
STSO'dan Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayı moderatörlerine teşekkür belgesi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayında moderatör olan akademisyenlere ve oda personellerine teşekkür belgesi verildi.
YEREL HABERLER STSO'dan Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayı ...
Mahalle Meclisi Toplantıları’nın ilki gerçekleştirildi Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Meclisi Toplantıları’nın ilki gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Mahalle Meclisi Toplantıları’nın ilki ...
Dünya’nın dört bir yanından Sivas’a geldiler her şeye alıştı, soğuğa alışamadılar Dünya’nın farklı noktalarından gelerek Sivas’ta eğitim gören uluslararası öğrenciler, yemeklere ve tarihi güzelliklere hayran kalırken soğuk havada zorlanıyorlar
YEREL HABERLER Dünya’nın dört bir yanından Sivas’a geldiler her şeye ...
Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Karateciler Yalova’da Sivas’ı temsil edecek
YEREL HABERLER Karateciler Yalova’da Sivas’ı temsil edecek
Rıza Çalımbay: "Kalan 11 maçı en iyi şekilde bitireceğiz" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Futbolcular milli arada dinlendi" "Üç günde bir maç oynayabiliriz"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Kalan 11 maçı en iyi şekilde ...
Rıza Çalımbay:Tek düşüncem Sivas'ımızın ligi çok iyi yerde bitirmesidir
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay:Tek düşüncem Sivas'ımızın ligi çok iyi ...
Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi “alın bunu Devlet kullansın”
YEREL HABERLER Çakar taktı gün içerisinde 2. kez ceza yedi “alın ...
Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor pas çalıştı
YEREL HABERLER Sivasspor pas çalıştı
Uluslararası öğrenciler “Sivas’ta Kardeşlik Mevsimi” projesiyle unutulmaz hatıralar yaşayacaklar Sivas’ta hizmet veren Sultan Şehir Uluslararası Öğrenci Derneği, hayata geçireceği “Sivas’ta Kardeşlik Mevsimi” projesiyle uluslararası öğrencilere unutulmaz hatıralar yaşatacak
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler “Sivas’ta Kardeşlik Mevsimi” ...
Türkiye’de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor Türkiye’de birkaç ustanın Sivas’ta ise İsmail Gölebatmaz’ın geyik boynuzu ve yüksek karbonlu çelik kullanarak yaptığı bıçaklar çiviyi kesebiliyor
YEREL HABERLER Türkiye’de birkaç ustadan biri, yaptığı bıçaklar ...
Gürün Belediyesi, yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Ali Önder’e plaket verdi Sivas’ın Gürün Belediyesi, hiçbir ücret almadan camilere minber, mihrap ve kürsü yapan 88 yaşındaki Ali Önder’e örnek çalışmalarından ötürü plaket verdi.
YEREL HABERLER Gürün Belediyesi, yaptığı çalışmalarla takdir ...