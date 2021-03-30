Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev kadınlarında sayı arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev kadınlarında sayı arttı

DHA

Sivas Valisi Ayhan: Mutasyonlu virüs yayılımı var, ev kadınlarında sayı arttı


Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nca açıklanan vaka oranı haritasında, sarıdan kırmızı kategoriye geçen Sivas'ta son durum hakkında bilgi veren Vali Salih Ayhan, "Çok hızlı yayılım söz konusu. Ev kadınlarında sayının artığını görüyoruz. Vaka sayımız 100'ün üzerinde. Bunların birçoğu İngiltere kaynaklı vakalar. İl genelinde mutasyonlu virüsün daha fazla olduğunu görüyoruz. Vakalarımızın yüzde 40'ını herhangi bir işte çalışmayan ev kadınları oluşturuyor. Yayılım, evlerden gerçekleşmekte" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı ilk haritada, sarı kategorideki 'orta riskli' iller arasında yer alan Sivas, son tablo ile kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasına girdi. Hafta sonu kısıtlaması uygulanacak iller arasındaki Sivas'ta, bugün yapılan İl Pandemi Kurulu Toplantısı öncesi Vali Salih Ayhan, son durum hakkında bilgiler verdi. 
'ORTALAMA VAKA SAYIMIZ 100'ÜN ÜZERİNDE'
Kente bağlı 2 ilçede kontrolsüz yayılım olduğunu belirten Vali Ayhan, "Risk haritasına göre ilimiz kırmızı kategoride bulunarak çok yüksek riskli 58 il arasında yerini almıştır. İstatistiğimiz henüz açıklanmadı ancak tahminlerimize ve analizlerimize göre ortalama vaka sayımız, 100'ün biraz üzerinde. Özellikle 2 ilçemiz Şarkışla ve Altınyayla'da vaka sayılarını kontrol etmekte zorlanıyoruz. Çok hızlı yayılım söz konusu ve almış olduğumuz sıkı tedbirler, ne yazık ki bu yayılımın önüne geçemedi, hala geçmiş değil. Kent merkezimizde ve diğer ilçelerimizde sayıların kontrol edilebilir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Kırmızı kategoride yer almamız, yeni tedbirler ve yeni kısıtlamalar anlamına gelmekte. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Cinsiyet olarak yaptığımız analizlerde ev kadınlarının artışta en büyük paya sahip olduğunu gördük. Ev gezmelerinden bir türlü vazgeçemediğimiz aşikar. Şimdilerde aşı takviminde ev kadınlarına öncelik verilmeli miydi, diye düşünüyorum. Vakalarımızın yüzde 40'ını herhangi bir işte çalışmayan ev kadınları oluşturmakta. Yani yayılım evlerden gerçekleşmekte" diye konuştu. 
'MUTASYONLU VİRÜS FAZLA VE YAYILIM HIZI ÇOK YÜKSEK'
Özellikle ramazan ayında tedbirlerin sıklaştırılacağını kaydeden Ayhan, "Söylemekten dilimizde tüy bitti ancak maske, mesafe ve hijyen konularına lütfen dikkat edelim. İlçe ilçe değerlendirme yaptığımız zaman Altınyayla'nın 100 binde 578 ile çok yüksek tabloya sahip olduğunu görüyoruz. Şarkışla ise 100 binde 435´te. Son 3 günlük tabloyu incelediğimizde de aynı ilçelerin ilk sırada olduğunu görüyoruz. Ramazan ayına göre de tedbirlerimizi sıklaştıracağız. Altınyayla ilçemizdeki durumun yurt dışından cenaze için gelen ailemizden kaynaklandığını biliyoruz. Şu an için ilçede aktif vaka sayımız 71, bu bir ilçe için çok yüksek rakamdır. Aynı ölçekte bir diğer ilçemiz olan İmranlı´da vaka sayımız 0. Bu aynı zamanda mutasyonlu virüs olduğu için yayılım hızı çok yüksek. İl genelinde mutasyonlu virüsün daha fazla olduğunu görüyoruz. Semptomlar daha hafif geçmekte ama maalesef pozitif vaka olmaktadır. Bunların birçoğu İngiltere kaynaklı vakalardır" dedi. 
'AŞILANAN 36 KİŞİDE VİRÜS GÖRÜLDÜ, HASTANEDE YATAN YA DA ÖLEN YOK'
Koronavirüse bağlı ölüm oranının ciddi anlamda azaldığını belirten Vali Ayhan, "Ölüm oranımız çok düştü hatta yok denecek kadar az, diyebilirim. Yatan hasta sayımızda da oldukça büyük bir azalma söz konusu. Şu an ilçelerimiz ve il merkezimizde yoğun bakım, entübe ve serviste yatan hasta sayısı 100'ün altında. Vatandaşlarımızın çoğu evinde takip edilmekte. Her yere bir güvenlik, bir sağlıkçı dikebilmemiz mümkün değil. Dolayısıyla her vatandaşımız kendisi denetleyici olacak. Bakın 2 Mart´ta en iyi iller arasındaydık ancak bugün ise tedbir alması gereken illerden biri olduk. Şu an vaka sayılarının pik döneminde olduğunu düşünmekteyim. Biraz daha sabırla sayıların aşağı düşeceğine inanıyorum. Aşılandıktan sonra yeniden pozitif olan sadece 36 vatandaşımız bulunmakta ve hiçbiri de hastanede yatmıyor. Aşı olup ölen vatandaşımız hiç yok. Dolayısıyla aşının koruyuculuğunu bu rakamlar üzerinden görebilmekteyiz" diye konuştu. 
Öte yandan normalleşme sonrası vaka sayılarının arttığı kentte bazı kişiler, kısıtlamaların geri gelmesinin yerinde olduğunu belirtirken, bazıları ise bu duruma üzüldüğünü ve dikkat edilmediği sürece kısıtlamaların işe yaramayacağını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız
2021-03-30 17:16:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yüksek riskli iller arasına giren Sivas’ta, Sivas’ta validen ev hanımlarına çağrı Altınyayla ilçesinde mutasyonlu virüsün yayılmasına yurt dışından ilçeye cenazeye gelenler sebep oldu
YEREL HABERLER Yüksek riskli iller arasına giren Sivas’ta, Sivas’ta ...
Sivas Belediyespor, Kastamonu maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Kastamonu maçına hazır
Sivas'ta jandarmadan çocuklarla 'kırmızı çizgi' uygulaması
YEREL HABERLER Sivas'ta jandarmadan çocuklarla 'kırmızı çizgi' ...
SCÜ’de Yunus Emre ve Türkçe kitap sergisi açıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesinde “Türkçe ve Yunus Emre Kitap Sergisi” açıldı
YEREL HABERLER SCÜ’de Yunus Emre ve Türkçe kitap sergisi ...
Bu lenslerle daha iyi görmek mümkün Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Uğur Çiçek üç odaklı lenslerle uzak, orta ve yakın mesafede daha iyi görmenin mümkün hale geldiğini belirterek, akıllı lensi genellikle 45 yaş üzeri vatandaşlara önerdiklerini söyledi
YEREL HABERLER Bu lenslerle daha iyi görmek mümkün Göz Hastalıkları Uzmanı Op. ...
Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan bebek için havalandı Sivas’ta kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan erkek bebek, ambulans uçakla Ankara’ya götürüldü Demirkaya bebek, Ankara Hacettepe Hastanesinde tedavi altına alınacak
YEREL HABERLER Ambulans uçak, kalp rahatsızlığı bulunan yeni doğan ...
Sivas’ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çekildi Sivas’ta Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir” sloganıyla yaya geçidine kırmızı çizgi çekti
YEREL HABERLER Sivas’ta yaya geçitlerine kırmızı çizgiler ...
TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
YEREL HABERLER TSYD Sivas Şube Başkanı Kemal Çağlayan güven tazeledi
Kalın bağırsak kanserinde tarama programları uyarısı Sivas Numune Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Veli Kürşat Çayhan, kalın bağırsak kanserinde tarama programlarının tedavide ve hayat kurtarmada önemli olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Kalın bağırsak kanserinde tarama programları ...
Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken hafızasıyla şaşırtıyor Sivas’ın Çallı köyünde yaşayan doğuştan görme engelli Halit Şahin, azmiyle takdir toplarken hafızasıyla ve bilgileriyle çevresindeki vatandaşlarda hayranlık uyandırıyor
YEREL HABERLER Görme engelli Halit azmiyle takdir toplarken ...
Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi’ye teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Kızılay kan merkezinden Başkan Çiftçi’ye teşekkür ...
Sivas’ta 686 adet sentetik ecza hap ele geçirildi Sivas’ta polis ekiplerinin sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 5 şahıs hakkında işlem yapıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 686 adet sentetik ecza hap ele ...
Covid-19’un simgesi maskeler sanatçıların tablolarında yer aldı
YEREL HABERLER Covid-19’un simgesi maskeler sanatçıların ...
Sivas'ta vaka sayılarının artması tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Sivas'ta vaka sayılarının artması tedirgin ediyor
2 bin 800 rakımlı Beydağı zirvesine tırmanıp, Türk bayrağı açtılar
YEREL HABERLER 2 bin 800 rakımlı Beydağı zirvesine tırmanıp, Türk ...
Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
YEREL HABERLER Sivas'ta 3 katlı binada baca yangını
Baca yangını paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Baca yangını paniğe neden oldu
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine Kadir Algın atandı Sivas’ın Gürün ilçesinde Kaymakamlık görevini yürüten Kadir Algın, Sivas İl Özel İdaresi görevini Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman’dan devraldı.
YEREL HABERLER Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine ...
STSO'dan Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayı moderatörlerine teşekkür belgesi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayında moderatör olan akademisyenlere ve oda personellerine teşekkür belgesi verildi.
YEREL HABERLER STSO'dan Geleceğe Hızlı Yolculuk-Hızlı Tren Çalıştayı ...
Mahalle Meclisi Toplantıları’nın ilki gerçekleştirildi Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Meclisi Toplantıları’nın ilki gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER Mahalle Meclisi Toplantıları’nın ilki ...
Dünya’nın dört bir yanından Sivas’a geldiler her şeye alıştı, soğuğa alışamadılar Dünya’nın farklı noktalarından gelerek Sivas’ta eğitim gören uluslararası öğrenciler, yemeklere ve tarihi güzelliklere hayran kalırken soğuk havada zorlanıyorlar
YEREL HABERLER Dünya’nın dört bir yanından Sivas’a geldiler her şeye ...
Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Karateciler Yalova’da Sivas’ı temsil edecek
YEREL HABERLER Karateciler Yalova’da Sivas’ı temsil edecek
Rıza Çalımbay: "Kalan 11 maçı en iyi şekilde bitireceğiz" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "Futbolcular milli arada dinlendi" "Üç günde bir maç oynayabiliriz"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Kalan 11 maçı en iyi şekilde ...