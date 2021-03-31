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Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Algın’a Gürün’de veda programı düzenlendi

İHA

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atanan Algın’a Gürün’de veda programı düzenlendi

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Sivas Vali Yardımcılığı görevine atanan Kadir Algın’a Gürün’de veda programı düzenlendi.
Sivas’ın Gürün ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttüğü süre boyunca ilçe halkı tarafından sevilen Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın’a Gürün Belediyesi tarafından veda programı düzenlendi. Gürün Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda programına Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Göreve başladığı ilk günden bu yana birçok hizmete imza atan Algın’a teşekkür eden Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, “Sayın kaymakamımızla uyum içerisinde çalıştık. İlçemize yaptığı hizmetlerde halkın içinde halktan birisi olarak hareket eden kaymakamımızı yeni görev yerine uğurlamanın burukluğunu yaşıyoruz. Sivas’a tayini çıkan kaymakamımıza ilçemize yaptığı hizmetlerden ötürü, şahsım ve ilçemiz adına teşekkür ediyor, bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz ”dedi.
Gürün’de görev yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek programı düzenleyen Başkan Çiftçi'ye teşekkür eden Algın, ”Bizler kamu çalışanıyız, nerede görev verilirse orada seve seve çalışırız. Bugünse şirin ilçemiz Gürün’den ayrılmanın hüznünü yaşıyoruz. Bu geceyi düzenleyen Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal ediniz ”şeklinde konuştu.
Başkan Çiftçi daha sonra Gürün’e yaptığı hizmetlerden ötürü Kaymakam Algın’a plaket takdim ederken, Kaymakam Algın’da görevinde başarı gösteren personellere teşekkür belgesi ve plaketlerini takdim etti.

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