Sivas Belediyespor karate takımı Türkiye 3.’sü oldu

Yalova’da yapılan Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonasına, Sivas’ı temsilen katılan Sivas Belediyespor Kulübü karate takımı, ümitgençler kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu.

Türkiye Karate Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kulüplerarası Karate Şampiyonası Yalova’da yapıldı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyona, 48 ilden 480 üzerinde kulüp katıldı. Yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı turnuvada, antrenörler Mahmut Gümüşsay ve Serpil Karakaya Sarzep nezdinde Sivas’ı temsil eden Sivas Belediyespor Kulübü, ümitgençler kategorisinde Türkiye 3.’sü oldu.

Sivas Belediyespor Kulübü karate takımı antrenörü Mahmut Gümüşsay, karate takımı olarak bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Sporcularının hem Sivas’ı hem de Sivas Belediyespor’u başarıyla temsil ettiğini söyleyen Gümüşsay, Türkiye üçüncülüğü elde ettiklerinden dolayı mutlu olduğunu da söyledi.

Genç: “Karate takımımızı kutluyorum”

Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hakan Genç ise, Yalova’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında dereceye giren sporcu ve hocaları tebrik etti. Başkan Genç, “Sivas Belediyespor’un, Onursal Başkanı Hilmi Bilgin’in katkı ve desteğiyle birçok branşta faaliyet gösteriyoruz. Sivaslı sporculara imkan sağlamak, hem Sivas’a hem de gençlere fayda sağlıyor. Yalova’da ilimizi en iyi şekilde temsil eden Sivas Belediyespor karate takımımızı da kutluyorum” dedi.

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