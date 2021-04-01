Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Akıncılar ilçesi,Geyikpınar köyü Covid19 tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina altına alındı.

Akıncılar Kaymakamlığı'nın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Akıncılar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ile; Geyikpınar köyü, 01.04.2021 tarihi itibariyle Covid19 salgınının kontrolü açısından 10 (on) gün süreli karantina altına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.