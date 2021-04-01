Takla atan aracında yaralanan astsubay, kurtarılamadı (2)

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MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsisi tamamlanan Jandarma Astsubay Çavuş Cihat Çevik için morg çıkışı tören düzenlendi. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Cebenay da törene katıldı. Hastane önünde yapılan duanın ardından Cihat Çevik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Karaman'ın Sarıveliler ilçesine bağlı Civler köyüne gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-04-01 13:39:16



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