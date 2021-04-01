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EPALE İç Anadolu Bölge Çalıştayı başladı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Sivas'ta düzenlenen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) İç Anadolu Bölge Çalıştayı başladı.

İHA

EPALE İç Anadolu Bölge Çalıştayı başladı Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Sivas'ta düzenlenen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) İç Anadolu Bölge Çalıştayı başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Sivas'ta düzenlenen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu (EPALE) İç Anadolu Bölge Çalıştayı başladı.
Kent merkezinde bulunan bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışına Sivas Valisi Vali Salih Ayhan, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, MEB Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile akademisyenler ve 13 ilden gelen öğretmenler katıldı.
Çalıştayın açılış bölümünde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, yetişkin eğitimine yönelik çalışmalara yön verecek olan çalıştayın Sivas'ta düzenleniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Savaşçı'nın ardından konuşan MEB Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Şahin ise hayat boyu öğrenme süreci ve faaliyetlerinin önemine değindi. Şahin; “Hızla gelişen ve değişen dünyamızda yetişkin eğitimi önemli bir yer almaktadır. Günümüzün rekabet ortamında eğitimin her yaşta, her ortamda kendini geliştirebilen, güncelleyebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Yani yetişkin eğitimini hayat boyu devam eden bir etkinlik olarak tanımlayabiliriz. Ancak bu eğitim ve etkinliklerin, planlı, programlı ve sürekli olması önemli. Hem bu eğitimi verenlerin hem de bu eğitimden faydalananların istekli ve arzulu olmaları da çok önemli" dedi.
EPALE'nin bir Erasmus programı olup yetişkin eğitiminin yaygınlaşmasını amaçlayan online bir platform olduğunu belirten Şahin, projenin kapsamı ve detayları hakkında bilgi verdi.
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük ise 7'den 70'e toplumun her kesimini kapsayan hayat boyu öğrenme sürecinin önemine vurgu yaptı.
Genel Müdür Büyük; “Almamız gereken daha çok mesafe var. Eğer kendinizi bulunduğunuz durumda yeterli görüyorsanız kaybedersiniz. Yetersiziz diyeceğiz ve daha hızlı hareket edeceğiz. Kursların niteliği ve niceliği değişmeli, sayısı artırılmalı. Ama klasik olmaktan da çıkmalı. Bölgelere göre kurslar vermeli, bölgeye göre davranış biçimleri geliştirmeliyiz” dedi.
EPALE İç Anadolu Bölge Çalıştayının Sivas'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Sivas Valisi Salih Ayhan ise başarıya giden yolun, ortak akıl ve iş birliğinden geçtiğine vurgu yaptı. Ayhan; "Ortak hareket etmeyenler, birlik ve beraberlik içerisinde olmayanlar, en önemlisi de bilgi ve birikime değer vermeyenlerin başarılı olması mümkün değildir. Bunun için kurum ve kuruluşların sempozyumlar, paneller ve çalıştaylar düzenleyerek ortak akılla üretip, iş birliği yapmaları oldukça önemlidir. Ben bu nedenle bugün burada düzenlenen çalıştayı son derece anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Bu tarz toplantılar, farklı şehirlerden hatta ülkelerden katılımcıları bir araya getirmesi, eğitimde iyi örneklerin paylaşılması, fikir mütalaalarının yapılması noktasında son derece önemli toplantılardır. Namık Kemal, 'Bârikai hakikat, müsâdemei efkârdan doğar' der. Yani fikirlerin çarpışmasından, hakikat doğar. İnşallah, bugün burada gerçekleştirilecek fikir mütalaasından da güzel neticeler çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından EPALE İç Anadolu Bölge Çalıştayı başladı. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen çalıştayın bugün gerçekleştirilen ilk oturumunda EPALE tanım videoları gösterimi ve proje tanıtım sunusu gerçekleştirildi. Daha sonra ise Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Kaygın tarafından EPALE 2021 Yılı teması "Yaşam ve İş Becerileri" konulu sunum gerçekleştirildi.

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