Sivasspor'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 32. haftasında cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızıbeyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.