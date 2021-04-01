Yüzme vize yarışlarında heyecan sona erdi

Sivas’ta 8 kulüpten 40 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen “1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. vize yüzme yarışları” tamamlandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2021 yılı faaliyet programında yer alan 1112 Yaş Ulusal Gelişim Projesi 1. vize yüzme yarışları sona erdi. Sivas Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışlarına 8 kulüpten 40 sporcu katıldı.

2 gün süren heyecan dolu yüzme vize yarışlarında, il ve il dışından gelen yüzme hakemleri görevler yaptı. Yarışmalarda ortaya çıkan dereceler antrenörler tarafından beğeni toplarken, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç’da yarışları takip etti. Yüzme İl Temsilcisi Mahmut Karakollukçu’dan yarışmalar hakkında bilgi alan Tunç, dereceye giren sporculara da başarılar diledi.

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