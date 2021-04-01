Sivas’ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında çok sayıda kişi yaralandı.



Kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Yolcu otobüsü, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre kala virajı alamayarak tarlaya uçtu. Tarlaya uçan otobüs, yan yattı. Edinilen ilk bilgilere göre kazada çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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