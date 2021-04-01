Sivas'ta yolcu otobüs devrildi: 18 yaralı

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Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye 2 kilometre uzaklıktaki Aşağısarıca köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Ağrı'ya gitmekte olan ve Kemal Kızılkaya yönetimindeki 04 P 6566 plakalı yolcu otobüsü, Suşehri ilçe girişi Sarıca kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sayısının artabileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Suşehri Oğuzhan ÇİFCİ

2021-04-01 22:03:12



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