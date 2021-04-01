Sivas’ta yolcu otobüs tarlaya uçtu: 39 yaralı

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Sivas’ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü tarlaya uçtu. Kazada 39 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.00 sıralarında Suşehri ilçesi D100 karayolu, Yeşilyayla köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat’tan Ağrı’ya giden K.K. idaresindeki 04 P 6566 plakalı 36 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsü, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonrası yan yatan otobüste bulunan 39 kişi, ilk müdahaleleri için Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan vatandaşlar, Sivas kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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