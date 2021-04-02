Sivaslı gönüllülerden Afrika ülkelerine ve Suriye'ye örgü bebek



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'taki Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde 15 yıldır kantin işletmeciliği yapan Güler Aktaş (45) ve öğrenciler, kendi emekleri ile oluşturdukları bez bebekleri Afrika'nın çeşitli ülkeleri ile Suriye'nin El Bab bölgesindeki çocuklara ulaştırdı.

Merkezdeki Kız Anadolu ve İmam Hatip Lisesi'nde kantin işleten Güler Aktaş ve öğrencilerden bir grup gönüllü, kentte yaptıkları yardım faaliyetlerden sonra Afrika'daki çocuklara ulaşmak istedi. Sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile Aktaş ve gönüllü öğrenciler, kantinde ve evlerinde ördükleri oyuncak bebekleri Uganda ve Çad'a ulaştırdı. Gönüllüler, şimdi de Suriye'nin El Bab ve İdlib bölgesindeki çocuklar için bebek örmeye başladı. Bez bebek yaparak, ulaşabildikleri yerlere kadar gönderen gönüllü ekip, çocukları el emeği oyuncaklarla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

'HİÇLER ÜLKESİNİN MAĞDUR ÇOCUKLARI'

Başlattıkları kampanyaya farklı şehirlerden de destek olmak için bebekler örüp, oyuncaklar gönderenler olduğunu belirten Güler Aktaş, "İyilik olunca akan sular duruluyor. Genç kardeşlerimizle birlikte iyilik için yarışmaya karar verdik. Sadece Sivas´tan değil şehir dışından da gelen desteklerle Afrika´da bulunan çocuklarımızın mutluluğuna ortak olduk. Daha önce de yapmış olduğumuz Afrika ziyaretimizde 200 kadar bebek dağıttık. Bunun yanında çikolatalar, balonlar da hediye ettik. Allah ömür nasip ederse bundan sonra sık sık Afrika´ya gitmek istiyoruz. Örgü bebeklerimiz hazır olduktan sonra her ay bile gidebiliriz. Şu an ördüğümüz bebeklerimiz ise Suriye´deki savaş çocuklarına İdlib´e gidecek. Afrika´daki çocuklarımıza hediyelerimizi götürdüğümüzde onlar hiçler ülkesinin mağdur çocukları olduğu için bizden ve yanımızdaki oyuncaklardan korktular sonra annelerinin teşvik etmesiyle vermiş olduk. Yapay güller gerçek bir gülün yerini tutmaz. Gerçek gülün kokusunu, dokusunu hissedersiniz ona dokunursunuz. Bizler de onların kalplerine dokunmak istiyoruz" diye konuştu.

'BİR ÇOCUĞUN GÜLÜMSEMESİ DÜNYAYI DEĞİŞTİRİR'

Afrika'daki çocuklara bebekler gideceğini öğrenince destek için kampanyaya katıldığını belirten Betül Odabaşı (20) ise "Bu işe, bir çocuğun gülümsemesinin tüm dünyayı değiştireceğine inandığımız için başladık. Örgü örerken onların sevincini, heyecanını kalbimizde hissediyoruz. Güler ablanın Afrika'ya gideceğini, bebekler ördüklerini, oradaki çocuklara hediyeler götüreceğini öğrendik. Ben de onlara destek olmak istedim. Çok mutlu hissediyorum kendimi, bu bez bekleri örerken çünkü onların gülümsemesi bizleri de teşvik ediyor. Olabildiğince fazla çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince de bu işe devam etmek istiyoruz" dedi.

'İLMEK İLMEK İYİLİK İŞLEDİK'

Projeyi hayata geçirenlerden Sümeyye Öztürk (25), "Çok hızlı ve kolektif çalışarak ilk etapta 200´e yakın bebek ördük. İlmek ilmek iyilik işledik. Sonunda götürmek de nasip oldu, çocukların mutluluklarına şahit olduk. Bu projeyi devam ettirmek istiyoruz. Orada bulunan çocukların gülümsemelerine vesile olmak için şimdi Suriye'ye bebek örüyoruz" diye konuştu.

Projeye destek veren diğer gönüllüler ise kampanyadan çok memnun olduklarını belirterek, mutlu edebilmek için mümkün olduğunca çok bez bebek örüp, ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAlperen Yıldız

2021-04-02 11:58:35



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