Sivas’ta, pikap yol kenarına uçtu: 4 yaralı

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap yol kenarına uçtu, kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Yaraşbeli mevkisinde meydana geldi. S.Ö. idaresindeki 71 BE 878 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına uçtu. Yol kenarında bulunan kum yığının üzerine çıkarak duran pikapta bulunan sürücü S.Ö., G.Ö., S.Ö., ve H.Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli ilçe hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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