Sivas’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla kurulan standı Vali Salih Ayhan ziyaret etti.

Sivas’ta, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında kent meydanında stant kuruldu. Sivas Valisi Salih Ayhan standı ziyaret etti. Vali Ayhan stant başında bekleyen görevlilerle bir süre sohbet ettikten sonra vatandaşlara ve otizmli çocuklara gül verdi.

Burada konuşan Vali Salih Ayhan, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü. Öncellikle bu değerli arkadaşlarımızın bu özel gününü tebrik ediyorum. Bu günler ve farklı meslek gruplarının günleri onların bu halini daha iyi anlamamız yakinen takip etmemiz açısından önem arz etmektedir. İlimizde 337 evladımız otizmli bunların çoğunluğu da özel eğitim kurumlarımızda eğitim almaktadır. Sosyal devlet ilkesinin gereği yerine getirilmektedir. Herkes farklı bir şekilde dünyaya gelmektedir, bu çocuklarımızda farklı bir şekilde dünyaya geldi onları iyi anlamamız, onlara olgun eğitim vermemiz ve sosyal hayata entegre etmemiz gerekmekte bu çocuklarımız özel çocuklar ve bu çocuklarımızın sosyal entegrasyonu açısından en önemli yol eğitimdir, eğitimle birlikte çocuklarımız hayata küsmeden, sağlıklı bir yaşam sürmeleri sağlanmaktadır. Ben bu çocuklarımıza bu hayat yolculuğunda onlara sabırla metanetle büyüterek hayata kazandıran ailelerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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