Sivas'ta, 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği



Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Vali Salih Ayhan, programdaki konuşmasında, "Çocuklarımızı iyi anlamamız, uygun eğitim vermemiz ve sosyal hayata entegre etmemiz gerekiyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen 'Otizm Farkındalık Günü' kapsamında, Kongre Müzesi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Vali Salih Ayhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan ve otizmli çocuklar, programa katıldı. Vali Ayhan, etkinlikte kırmızı karanfil ve hediye dağıttı. Katılımcılar da otizm farkındalığı için mavi yelek giyip, ellerinde mavi balonlar taşıdı.

Etkinlikte konuşan Vali Ayhan, "Böylesi günler onların halinden daha iyi anlamamız açısından önem arz etmektedir. İlimizde 337 evladımız otizmli. Bunların çoğu da özel eğitim kurumlarında ve devlet kurumlarında eğitim almaktadır. Bu çocuklarımız farklı olarak dünyaya geldi. Onları iyi anlamamız gerekiyor. Onlara uygun eğitim vermemiz ve sosyal hayata entegre etmemiz gerekiyor. Ben bu çocuklarımızı hayata hazırlayan ailelerine ve öğretmenlerine şükranlarımı iletiyorum. 'Otizm Farkındalık Günü' kutlu olsun" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2021-04-02 14:13:25



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