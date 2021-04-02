Telefon dolandırıcılarının altınları bozdurma anı kamerada



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde, kendilerini 'jandarma' ve 'polis' olarak tanıttıkları M.Y.'nin (60) para ile altınlarını alıp, kaçan ve kısa sürede Malatya'da yakalanan 3 kişi, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, çaldıkları altınları kuyumcu dükkanında bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Divriği'nin Akmeşe köyünde yaşayan M.Y.'yi telefonla arayan dolandırıcılık şüphelileri, adının bıçaklama olayına karıştığı yalanını ve evde arama yapacaklarını söyledi. Kısa sürede adrese gelen şüpheliler, 5 bin 300 lira ile 28 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp, kaçtı. Dolandırıldığını anlayan M.Y.'nin ihbarı üzerine jandarma, çalışma başlattı. Olay, şüphelilerin gidebilecekleri bölge ve diğer illerdeki güvenlik güçlerine bildirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin içinde bulunduğu 01 UE 409 plakalı aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki Y.K., M.Y. ile H.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada; şüphelilerin dolandırıcılıkla ele geçirdiği 17 bin 365 lira, 4 cep telefonu, 1 gram metamfetamin, 5 gram kubar esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Sivas'ın Divriği ilçesine getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişiden aldıkları altınların bir bölümünü aynı gün Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bozdurdukları tespit edildi. Dolandırıcılık şüphelilerinin, altınları kuyumcu dükkanında bozdurduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-02 17:11:01



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