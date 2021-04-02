Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas - Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu

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Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı. Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine ilerleyen 26 VR 736 vinç yüklü çekici Taşlıdere mevkiinde devrildi. Kaza sonrası karayolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı. Karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve polis ekipleri yolu trafiğe tekrar açabilmek için çalışma başlattı.

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