Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi



Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, bugün itibariyle vatandaşlara Biontech aşısı da uygulanmaya başladı. Aşıya gelenlerin daha çok Biontech'i tercih ettikleri görüldü.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'de uygulanan Çin menşeli Sinovac aşısından sonra Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen Biontech aşısı da bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Vatandaşlara bugünden itibaren aşı konusunda Sinovac ve Biontech tercihi sunuldu. Sivas Numune Hastanesi Aşı Polikliniği´ne gelen vatandaşlar, yoğunlukla Biontech aşısına yöneldi. Aşı olanlar daha korunaklı olduğu gerekçesi ile bu aşıyı tercih ettiklerini söyledi.

Polikliniğe aşı olmak için gelen Süleyman Mamlıoğlu(45), "E-Nabız'da iki tane aşı seçeneği vardı. Ben Biontech aşısını seçtim. Doktorum da Biontech aşısını önermişti. Kendim de medyadan araştırdım o doğrultuda Biontech aşısı olmayı tercih ettim. Şu anda iyiyim ve bir sıkıntım yok" dedi.

`KORUYUCU ETKİSİ DAHA YÜKSEK´

Araştırmaları sonucu bu aşıyı tercih ettiğini söyleyen Durmuş Sağlam (33) ise, "Koruyucu etkisi daha yüksek olduğu için Biontech aşısını tercih ettim. Biraz üzerimde bulantı ve halsizlik var. Aşıların karşılaştırması açısından da Sağlık Bakanlığı danışma hattını arayarak aşılar hakkında bilgi aldım" diye konuştu.

Hacı Mehmet Keser (52) ise, "Vatandaşlık görevimizi yaptık, aşımızı olduk. Bir an önce bu hastalıktan toplumumuzun kurtarmasını diliyorum. Ben Biontech aşısı oldum, koruyuculuğu biraz daha fazla diye onu tercih ettim" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ

2021-04-02 17:28:23



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