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Hepsinin farklı bir hikayesi var, buradaki kadınlar mutlu Sivas’ta kurulan ve 15 kadından oluşan kooperatifte her kadının farklı bir hikayesi bulunuyor

İHA

Hepsinin farklı bir hikayesi var, buradaki kadınlar mutlu Sivas’ta kurulan ve 15 kadından oluşan kooperatifte her kadının farklı bir hikayesi bulunuyor

Sivas’ta kurulan ve 15 kadından oluşan kooperatifte her kadının farklı bir hikayesi bulunuyor. Kadınlar üreterek güçlendikleri kooperatifte mutlu olduklarını söylüyorlar.
Sivas’ta kurulan Karınca Kadınlar Kooperatifi 1 yıldır hizmet veriyor. 15 kadının istihdam ettiği kooperatifte yufkadan erişteye mantıdan reçele birçok organik ürün hijyen kurallarına uygun yapılıyor. Kadınların elleriyle yaptığı ürünler daha sonra satışa sunuluyor. Kooperatifte kanser hastalığını atlatmış 3 kadın çalışıyor. 15 kadının hepsinin birbirinden farklı hikayelerinin olduğu kooperatifte kadınlar kendi ayaklarının üzerinde durarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Öte yandan Karınca Kadınlar Kooperatifi Sivas’ta kurulan ilk kadın kooperatifi olma özelliği taşıyor. Burada çalışan kadınların hepsi kooperatifte mutlu olduklarını söylüyorlar.

15 kadın el el verdi, ürettikçe güçleniyorlar
Karınca Kadınlar Kooperatifi Başkanı emekli Hemşire Nurten Yanalak, 17 Nisan Kanser Haftası sebebiyle erken tanının önemine değinerek kooperatifte çalışan kadınlara pembe kurdele taktı. Nurten Yanalak, kadınların el ele verdiğini ve ürettikçe daha güçlü olacaklarını belirterek, “Burada 15 kadınız. 14 tanemiz faal olarak çalışıyor. Gıda üretiyoruz. Kadınlar olarak daha çok ayakta durabilmek için, kadın güçlenmesi için böyle bir girişimde bulunduk. Sivas’ın ilk kadın kooperatifiyiz. Amacımızı kadının güçlenmesi, kadının kazanması ve kadının kendi bağımsızlığını kendi özgürlüğünü kazanması için kadınlar bir araya gelip kadın kooperatifi kurduk. Bu arada tabi hem ülkemiz kazanacak hem kadınlar kazanacak. Kadınlar ayakta duracak daha güçlü olacak. Şuan Karınca Kadınlar Kooperatifinin içerisinde 3 tane meme kanserli arkadaşım var. Meme kanserli arkadaşlarım ameliyatlarını oldular tedavilerini oldular şuan son derece iyi durumdalar ve üretiyorlar. Çünkü biz kadınlar olarak el ele verdik sosyalleşiyoruz, kadınlar olarak birçok zorluğun üstesinden gelebileceğimizi birbirimizle paylaşıyoruz, güçleniyoruz, üretiyoruz. Ürettikçe güçleniyoruz. Ürettikçe kazanıyoruz. Bunun içinde kadınlar el ele vermeli. Kadınların kanser olmaları ya da atlatmış olmaları çalışmalarına engel değil’’ şeklinde konuştu.

Kadınlar kendi ayakları üzerinde duruyorlar
Kooperatifte çalışan Ayla Kocabeyoğlu, “Ben çok büyük ameliyatlar geçirdim. Ama şuan sağlıklıyım çok iyiyim. Çalışıyorum. Gece eve götürecek biri olsa inanın 2’ye kadar çalışırım burada. Eve gidince özlüyorum burayı’’ diye konuştu.
Nurten Güler ise, kanser olduğu dönemde hayata küstüğünü ancak çocuklarının geleceği için hayata tutunduğunu söyleyerek,“ 6 yıl önce bende meme kanseri atlattım. İki çocuğum var. Onları okutup büyütmek için geleceğini sağlamak için çalışmak zorundaydım. Kanser olduğum dönemde hayata küsme de oldu hayatı bırakmada oldu. Ama sonra çocuklarımız için yaşamak zorundayız, geleceği için yaşamak zorundayız dedim. Ve hayata tutundum. Geleceğimiz için yapmak zorundaydık. Ailemize katkıda bulunuyoruz. Öz güvenimiz geldi. Kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Daha iyiyiz yani. Çok mutluyum burada. Kendimizi bulduk’’ dedi.
“Çok mutluyuz’’
Mehtap Hangişi, kooperatifte çok mutlu olduklarını belirterek, “Ben Yıldızeli’nin Yavu köyünde yaşamaktaydım. Çocuklarımı okutmak için Sivas merkeze geldim. Sağ olsun Nurten hocamla tanıştım. Rabbim razı olsun kooperatif kuruyoruz dedi. Bizimle olur musun dedi. Tabi ki dedim. Buraya geldim çok değerli arkadaşlarımla tanıştım. Burada da sevgi ve saygı çerçevesinde üretiyoruz. Çok mutluyuz. Çok güzel günlerimiz geçiyor’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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