Sivas´ta, 4 hafta sonra kısıtlama sessizliği

Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında ilk kez 'çok yüksek riskli' iller arasına giren Sivas´ta, hafta sonu kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar, 4 hafta sonra yeniden boş kaldı.
Koronavirüs risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasına girince 58 kentin bulunduğu kırmızı kategoride yer alan Sivas´ta da hafta sonu sokak kısıtlaması uygulanmaya başlandı. Kentte hafta içi yoğunluğu ile dikkat çeken Cumhuriyet Meydanı, İnönü Bulvarı ve Sirer Caddesi´nde 4 hafta sonra tekrar sessizlik hakim oldu. Kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar, boş kalırken, polis ekipleri de oluşturdukları uygulama noktalarında denetim yaptı. Muaf olanlar dışında, kent merkezinde kısıtlamaya uyulduğu gözlendi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ
2021-04-03 14:07:09
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