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Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31. haftasında DG Sivasspor, Trabzonspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Boyd’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Hakan Arslan’ın kafa vuruşu kale direğinin üstünden auta çıktı.
17. dakikada Trabzonspor’un sol kanattan gelişen atağında Nwakaeme’nin yakın mesafeden vuruşunu kaleci Ali çeldi.
32. dakikada Nwakaeme’nin sol kanattan ortasında Ekuban ceza sahası içerisinde topa dokunamadı.
33. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası dışından yaptığı tehlikeli vuruş savunmadan sekerek kale direğinin üstünden kornere çıktı.
45. dakikada Bakasetas’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci topu son anda kornere çeldi.

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Candaş Elbil xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Ahmet Oğuz xx, Robin Yalçın xx, Camara xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie xx, Hakan Arslan xx, Gradel xx, Fajr xx, Boyd xx, Yatabare xx
Yedekler: Samassa, Muammer, Kone, Claudemir, Jorge Felix, Erdoğan, Ninga, Ziya Erdal, Kayode, Caner Osmanpaşa
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Trabzonspor: Uğurcan xx, Hüseyin xx, Edgar le xx, Vitor Hugo xx, Marlon xx, Abdulkadir Parmak xx, Yunus Mallı xx, Yusuf Sarı xx, Nwakaeme xx, Bakasetas xx, Ekuban xx
Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Baker, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Flavio, Atakan Gündüz, Ahmetcan Kaplan, Faruk Can Genç, Serkan Asan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kart: Yatabare (Sivasspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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