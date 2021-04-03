Sivasspor’da kaleci Ali Şaşal sakatlandı

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DG Sivasspor, Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile 00 berabere kaldı. Kırmızıbeyazlı ekipte kaleci Ali Şaşal Vural sakatlanarak oyundan çıktı. File bekçisinin durumu yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Süper Lig’in 32. haftasında oynanan SivassporTrabzon mücadelesinde kırmızıbeyazlıların tecrübeli kalecisi Ali Şaşal Vural sakatlanarak oyundan çıktı.

Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor’u konuk eden Sivasspor'da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızıbeyazlıların kalecisi Ali Şaşal Vural mücadelede sakatlık geçirdi. Şaşal, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından üzgün bir şekilde kenara geldi. 30 yaşındaki futbolcunun yerine 89. dakikada oyuna Mamadou Samassa girdi.

Şaşal’ın durumu, yarın yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

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