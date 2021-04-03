Ahmet Ağaoğlu: “Pozisyonlarımızı değerlendiremedik” Trabzonspor Kulübü başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu: “Dengede bir maç oldu” “Kayserispor maçına odaklanacağız”

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile 00 berabere kalan Trabzonspor’da kulüp başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, “1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda da dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız” dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, Sivasspor ile 00 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında açıklamada bulundu. Ağaoğlu, “Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette Djaniny’in eksikliği, Ekuban’ın da özellikle ikinci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda da dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.