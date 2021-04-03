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Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor maçının ardından


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)  Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz de Trabzon da galibiyet için oynadı. Son pasları iyi değerlendirebilsek maçı kazanabilirdik" dedi. 
Süper Lig'in 32'nci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
RIZA ÇALIMBAY: BİRAZ DİKKATLİ OLSAYDIK BURADAN RAHATLIKLA GALİBİYETLE AYRILABİLİRDİK
Galibiyet için sahaya çıktıklarını belirten Çalımbay, "Bütün gayemiz 3 puanı kazanmaktı. O doğrultuda maçın başlarında iyi oynadık, güzel şeyler yaptık. Geneline baktığımız zaman güzel pozisyonlar yakaladık ama son paslarda biraz dikkatli olsaydık, buradan rahatlıkla galibiyetle ayrılabileceğimiz bir maçtı. Biz de Trabzon da galibiyet için oynadı. Özellikle ikinci yarının başında güzel pozisyonlarımız vardı. Maçın başlarında da pozisyonlarımız vardı. Ben takımından, oyun disiplininden memnunum. Tek şey, oynadığımız oyunu skora yansıtamadık. Bizi tek üzen o, onun dışında bir şey yok. Şimdi kalan maçlarımız var ve bizim de puana ihtiyacımız var. Çok puana ihtiyacımız var. Kalan 10 maçı da en iyi şekilde bitirip, ligi de iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. Sezon başından beri sıkıntılar yaşamış bir takımız. Bu sıkıntıları aşıp buralara geldik. Ama daha iyisini de yapabileceğimize inanıyorum. Çok iyi bir takımız var. Gerçekten hepsi örnek ve disiplinli oyuncular. Onlarla güzel şeyler yapıyoruz. Önemli olan bu yakaladığımız istikrarı ilgin sonuna kadar devam ettirmek. Tek amacımız Sivas'ın bu seneyi iyi bir yerde bitirmesi" diye konuştu.
Çalımbay maçın son anlarında sakatlanan kaleci Ali Şaşal Vural'ın durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ali Şaşal'ın parmağı çıktı, sağılık ekibimiz yerine oturttu. Önümüzdeki maçta oynamasına engel yok" ifadelerini kullandı.
AVCI: ZOR DEPLASMANDAN PUANLA DÖNÜYORUZ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise iyi bir maç oynadıklarını ancak sonuca yansıtamadıklarını belirterek, "Ligimizin en zor deplasmanlarından Sivasspor'a misafir olduk. Özellikle kadro kalitesi olan, birkaç oyunu çok iyi oynayabilen, lige uygun oynayabilen bir takım. Oyun o şekilde başladı. Direkt oyunu, pasları, kenar ortaları en fazla yapan ve geçişleri kullanan bir takım. Top rakipteyken özellikle sıcak teması en fazla yapan takım. Buna karşı savunmada parçalara da bütününe de çalıştık. Oyunun bütününde top rakipteyken duran toplarda Sivasspor için öncelik olan bir durumdu. Ve pozisyon vermedik gibi. Yani çok tehlikeli bir durum yaşamadık. Topun bizde olduğu bölümde de özellikle bu maçla ilgili rakibin de adam adama oynamasıyla da alakalı hem topa sahip olup hem de yeni bir formasyon denemiştik. Onda neler yapabileceğimizi gördük. Bazen yürüyerek ceza sahasının oraya kadar geldik, bazen final pası yapamadık, bazen de girdiğimizi kaçırdık. Bazen de çabuk kayıplar yaptık. Geri döndük, oyalamaları çabuk yaptık. Bence rakipten bir üstün oynadık. Ancak çok yeterli miydi kazanmak için, belki yeterli değildi. Ama sonuçta zor bir deplasmandan bugün itibariyle 1 puanla dönüyoruz. Çok fazla değil, 2 değişiklik yapabildik. Seçeneklerim fazla yoktu, özellikle ön taraf için. Döndükten sonra salı günü de bir müsabakamız var. Hafta içi de lig tekrar devam edecek. Tekrar kazanma alışkanlığına başlamak için salı günkü müsabakayı kazanmalıyız. İki cezalımız var bugün. En iyi şekilde çabuk dinlenerek, hazırlanacağımızı düşünüyorum. Sivasspor, ligde senelerin deneyimli ve en renkli takımlarından bir tanesi. Onlara başarılar diliyorum. Oyuncularımı da bu zor deplasmanda oyunu hep ellerinde tuttukları için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Abdullah Avcı'nın açıklamaları
-Rıza Çalımbay açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2021-04-03 19:19:08

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