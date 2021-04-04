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Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı

DHA

Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı


Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler ise içeri alınmadı.
Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Öğrenciler 135 dakika sürecek olan sınava önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Okul girişlerinde sıkı denetim yapan polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerlerini arayıp, kimliklerini kontrol etti. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda gölgelik alanlarda dua ederek beklemeye başladı. Kimliğini evde unutan ve sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler ise içeri alınmadı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-04-04 11:19:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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