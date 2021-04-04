Sivas'ta MSÜ sınavı heyecanı



Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün gerçekleştiriliyor. Sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler ise içeri alınmadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı heyecanı yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okula gitmeye çalışan öğrenciler, geç kalmamak için adeta zamanla yarıştı. Öğrenciler 135 dakika sürecek olan sınava önceden belirlenen okullarda dersliklere alındı. Saat 10.15'te başlayan sınav için 09.00'da açılan kapılar, 10.00'da kapatıldı. Okul girişlerinde sıkı denetim yapan polis ekipleri, sınava giren öğrencilerin üzerlerini arayıp, kimliklerini kontrol etti. Ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında okul girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Adaylar sınav heyecanı yaşarken, yakınları da dışarıda gölgelik alanlarda dua ederek beklemeye başladı. Kimliğini evde unutan ve sınava giriş saatini kaçıran bazı öğrenciler ise içeri alınmadı. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-04-04 11:19:59



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