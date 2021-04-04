Sivasspor’un yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Süper Lig’in 32. haftasında DG Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor ile 00 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkarttı.
Süper Lig’de 14. beraberliğini Trabzon karşısında 00’lık skorla alan Sivasspor, puanını 41’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen kırmızıbeyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, dün oynanan Trabzonspor karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 9 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 17 puan elde etti.
Yiğidolar ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.