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Sivas'ta hafta sonu kısıtlamasında 'nikah' muafiyeti

DHA

Sivas'ta hafta sonu kısıtlamasında 'nikah' muafiyeti


Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS (DHA)SİVAS´ta, 29 Mart'ta açıklanan koronavirüs risk haritasında `sarı´ kategoriden `çok riskli iller´ arasındaki kırmızı kategoriye geçilmesiyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Sivas'ta kontrollü normalleşme sürecinde daha önceden nikah tarihi alan çiftler ve yakınları kısıtlamadan 34 Nisan'da muaf tutuldu.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 27 Mart2 Nisan tarihli koronavirüs risk haritasında vaka sayısının nüfusa oranla yüksek olduğu iller arasında yer alan Sivas'ta, hafta sonu kısıtlaması yeniden uygulanmaya başlarken, daha önceden tarih alınmış nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, bu kısıtlamadan muaf tutuldu. Kentte, 34 Nisan'da uzun bir aradan sonra uygulanan hafta sonu kısıtlamasının sessizliğini ise düğün ve nikah konvoyları bozdu. Çiftler, nikah salonuna gelerek nikahlarını kıydırdı, ardından da araç konvoyuyla salonlardan ayrıldı.  
'BİR AY ÖNCESİNDEN GÜNÜMÜZÜ ALMIŞTIK'
Orman Mühendisi Damla (26) ve Furkan Kaleli (30) çifti de önceden aldıkları nikah gününü erteleyemedikleri için hafta sonu nikahlarını kıydırdı. Ardından ise konvoy yaparak aileleriyle birlikte salondan ayrıldı. Damla Kaleli, buruk bir mutluluğa sahip olduklarını belirterek, "Nasibimiz böyleymiş. Risk haritasının maviye dönmesini beklerken aniden kırmızıya dönmesi bizi şaşırttı. Biz tarihimizi daha öncesinden almıştık. İşimiz dolayısıyla iptal edemedik. Nasibimiz böyleymiş ne yapalım. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak nikahımızı gerçekleştirdik. Mutluyuz ama bir tarafımız da buruk. Düğün yapmayacağız, sadece nikah yapıyoruz ama virüs olmasaydı düğünümüzü de yapacaktık. İlk açıklamalar geldiğinde üzüldük ama sonra muaf olduğumuzu öğrendik" dedi.
Damat Furkan Kaleli ise "Böyle bir dönemde evlenmek bizi zorladı. Eşimle aynı şehirde yaşamadığımız için bize daha zor oldu. Ama eşim ve ailesi de kolaylık sağlamak için ellerinden geleni yaptılar. Eşim ve ben orman mühendisiyiz. Bu nedenle de nikahımızda çam armağan ettik. Mutluluğumuzu ve birlikteliğimizi bu şekilde yeşertmek istedik. İlk açıklamalar yapıldığında üzüldük. Sağ olsunlar 34 Nisan'ın muaf olacağını bildirdiler. Onun rahatlığıyla da gelip nikahımızı yaptık ve emniyet de çok yardımcı oldu. Pandemi dönemiyle bu hastalık geldi. Kolay kolay da gitmeyecekmiş gibi. Temizliğin hayatımızda her şekilde olması gerekiyor. Umarım maske, mesafe ve hijyen ile bu hastalığı atlatacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-04-04 12:18:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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