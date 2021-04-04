Pencere korkuluğunda asılı kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Sivas’ta pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sivas kent merkezi Yeni Mahalle'de bir evin pencere korkuluğuna patisini sıkıştırarak mahsur kalan kediyi görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri kedinin bulunduğu pencereye gelerek çalışma yaptı. Levye yardımıyla kedi bulunduğu yerden çıkarıldı.

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