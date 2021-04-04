Demir parmaklığa sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

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Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, evin penceresinin demir parmaklığına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kent merkezindeki Yenidoğan Mahallesi 20'nci sokakta bulunan evin penceresinin demir parmaklıklarına kedi sıkıştı. Arka ayaklarını parmaklıklara sıkıştıran kediyi görenler itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, parmaklıkları manivelayla genişleterek kediyi kurtardı. Korktuğu gözlenen kedi kurtarıldıktan sonra kaçarak uzaklaştı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-04 17:58:56



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