2021 yılının ilk çeyreğinde Sivas’ta 19 milyon 535 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracat rakamlarını değerlendirerek, 2021 yılının ilk çeyreğinde Sivas’ta 19 Milyon 535 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, yılın ilk çeyreğinde yapılan ihracat rakamlarını değerlendirerek, 2021 yılının ilk çeyreğinde Sivas’ta 19 Milyon 535 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Eken, 2020 yılı aynı döneminde 15 Milyon 393 Bin dolar olan ihracatın 2021 yılı aynı döneminde yüzde 26,91’lik artışla 19 Milyon 535 Bin dolara ulaştığını dile getirdi.

Başkan Eken, “Ocak ayında 6 Milyon 127 bin dolar gerçekleşen ihracatımız Şubat ayında 6 Milyon 397 Bin dolara ulaştı. Mart ayında ise ihracatımız 7 milyon 10 bin dolar oldu. 2020 yılı Mart ayında 4 milyon 692 bin dolar olan ihracatımız 2021 yılı Mart ayında yüzde 49,41’lik artış ile 7 Milyon 10 bin dolara yükseldi. 2021 yılının ilk çeyreğinde 19 milyon 535 bin dolar olan ihracatımız ilimizdeki sanayide büyümenin devam ettiğini ortaya koydu. İhracatımızda ilk sırayı 3 milyon dolar ile Makine ve Aksamları alırken ikinci sırada Madencilik Ürünleri yer aldı. İhracat yaparak ülkemize ve ilimize ciddi katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Sivas’ın büyümesi ve gelişmesi için OSB’nin önemli olduğuna vurgu yapan Eken, “Yıllardır vurguladığımız Demirağ OSB’nin teşvik kapsamına alınması şehrimizin büyümesi ve gelişmesi açısından olmazsa olmazımızdır. Demirağ OSB’nin teşvik kapsamına alınmasının ardından fabrika bacalarının tütmesiyle şehrimizdeki işsizlik bitecek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız. Pandemi döneminde üretmeye devam ediyoruz. Sanayimiz büyüyor ve ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracatımızın, Demirağ OSB’nin teşvik kapsamına alınması ve Sivas’ın teşvik sıralamasındaki yerinin değişmesi ile Milyar dolar seviyelerine ulaşacağına olan inancımız tamdır ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.