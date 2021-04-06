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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yiğidolar Antalya maçına hazır

İHA

Yiğidolar Antalya maçına hazır

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor’a konuk olacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlı takım, son bölümde ise taktik ağırlıklı idman yaptı.
Ligde geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında sakatlanan Sivasspor’un kalecisi Ali Şaşal Vural da antrenmanda kaledeki yerini aldı. Yiğidolar antrenmanın ardından havayolu ile Antalya'ya gidecek.
Antalyaspor ile Sivasspor Süper Lig'in 33. hafta maçında yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Özgür Yankaya görev yapacak.

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