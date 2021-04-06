Sivasspor’dan Ali Koç’a geçmiş olsun mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor Kulübü, korona virüse yakalanan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bugün sarılacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. Sivasspor’da, Koç için sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Kırmızıbeyazlı takımın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

“Kovid19 testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Ali Koç’un kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.