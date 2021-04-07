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Şehit annesi, oğlunun adını okulda görmek istiyor

DHA

Şehit annesi, oğlunun adını okulda görmek istiyor


Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta yaşayan Veziha Topal (62), 17 Mayıs 1998'de Hakkari Çukurca Köprülü Karakolu´nda vatani görevini yaparken, Kavga Yeri Tepe bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan oğlu Fuat Topal'ın isminin oturduğu mahalledeki bir okulda yaşatılmasını istiyor. Bir odasını müzeye çevirdiği evinde oğlunun özel eşyalarına gözü gibi bakan Topal, "İstiyorum ki oğlumun adı bir eğitim kurumunda yaşatılsın. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.
Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan Turhan ve Veziha Topal çiftinin 7 çocuğundan ikincisi olan Fuat Topal, 20 yaşındayken Jandarma Er olarak vatani görevini yaptığı Hakkari Çukurca'da teröristler ile girilen çatışmada şehit düştü. 23 yıl önce oğlunu şehit veren anne Veziha Topal, evinde oğlunun odasını müzeye çevirerek tüm özel eşyalarını orada sergilemeye başladı. 23 yıldır acısı dinmeyen Veziha Topal, oğlunun isminin yaşadığı mahalledeki bir okula verilmesini arzu ediyor.
Sivas'ta oğlunun ismini taşıyan bir eğitim kurumu olmasını çok istediğini belirten Veziha Topal, "Oğlum şehit olalı 23 sene oldu ama adı hiçbir yere verilmedi. Oğlumun adının Karşıyaka´da bulunan bir okula veya uygun bir yere verilmesini istiyorum. Fuat´ın adının benim çevremde olsun istiyorum. Ben onun adının olduğu yerden geçerken burası Fuat´ın okulu, köprüsü diyeyim. Benim yavrumdan sonra şehit olanların bir çoğunun isimleri bir yerlere verildi. Ben de oğlumun adının bir yere verilmesini istiyorum. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.
'BANA ACI VERİYOR'
Oğlundan bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Topal, "Bana acı veriyor, benim yavrum da Sivas´ın bir yiğidiydi. 20 yaşında ben onu ellerimle toprağa verdim. Adı yaşasın istiyorum, bu da bir şehit annesi olarak benim en doğal hakkım. Her gencin bir hayali vardır. Onun da hayali evlenmekti. Sevdiği kızı almak, mutlu ve huzurlu bir yuvasının olmasıydı. Ama Rabbim böyle yazmış, alın yazısı buymuş. Acısı büyük ama gururu da büyük vatan sağ olsun. Biz evladımızı vatan için büyüttük" diye konuştu.
'TERHİSİNE 58 GÜN VARDI'
Oğlunun hatıralarını evinin bir odasında yaşatan Veziha Topal, "O yıl 11´inci ayda askere büyük oğlum Hakan gitti. Ardından gelen yılın 2'nci ayda küçük olan oğlum Fuat gitti. Büyük oğlumun teskeresine az kalmıştı. Ben de sabah Fuat´la telefondan görüştüm. Bana, 'Anne abimin teskeresi yakın. Abimin tek gözü de ben olsaydım da seni bir kez daha görseydim' dedi. Ben de dedim ki 'Sen de Sivas plakasını aldın oğlum. 58 günün kaldı' dedim. O gün yavrum şehit oldu. Sabah konuştuk, akşamına şehit oldu. Ben istiyorum ki insanlar oğlumun adını görünce 'Karşıyaka´da bir şehit varmış gidelim de onun annesini ziyaret edelim' desinler istiyorum. Beni ziyarete gelsinler, Fuat´ımı bilsinler istiyorum. Şehitlerimiz sadece 18 Mart, 30 Ağustos gibi günlerde değil her gün anılsın. Annelerinin hatırları hep sorulsun, ziyaret edilsinler istiyorum. Biz insanlardan manevi destek bekliyoruz. Çocuğumun adının bir yere verildiğini duymadan Allah benim canımı almasın" ifadelerine yer verdi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ-Alperen YILDIZ
2021-04-07 12:44:32

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