Sivas’ta 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Sivas’ın Hafik ilçesi Şahinköy’ünde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Şahinköy’ünde saat 12.51 sıralarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 4.2 kilometre derinlikte yaşandı. Deprem sonrası bölgede olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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