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Sivas çatılarında 4 bin MW güneş enerji santrali potansiyeli barındırıyor

İHA

Sivas çatılarında 4 bin MW güneş enerji santrali potansiyeli barındırıyor

Mehmet Binici, Sivas’ta toplam 30 milyon 791 milyon metrekarelik bir çatı alanına sahip olunduğunu, bunun 4 bin MW’lık çatı üzeri güneş enerji santrali için kapasite bulunduğu anlamına geldiğini söyledi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ‘Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı’ 56 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün iş birliğiyle yapılan çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ile alanında uzman sektör temsilcileri bir araya geldi. Çalıştayda CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici de ‘Sivas’ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli’ başlıklı sunum yaptı. İlgi ile takip edilen sunumda Mehmet Binici, Sivas ve ilçelerinde toplam 30 milyon 791 bin metrekarelik bir çatı alanı olduğunu ifade etti.

“Şehrin enerjisini fazlasıyla karşılar"
Mehmet Binici, burada yaptığı konuşmada, “Sivas halihazırda dağıtılan enerjisindeki tüketim miktarının yaklaşık yüzde 50'sini şehirde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden karşılıyor. Söz konusu çatı alanına ise yaklaşık 4 bin MW’lık çatı üzeri güneş santrali kurulabilir. Bu miktardaki bir kurulu güç Türkiye lisanssız güneş enerji santrali (GES) kurulu gücünün yüzde 59’una karşılık gelir. Bu kapasiteye denk gelen üretim ise yaklaşık 7.2 milyar kWh/yıl değerindedir. Sivas’ın ortalama tüketimini 1.1 milyar kWh, yıl olarak düşünürsek bu potansiyel şehrin enerjisini fazlasıyla karşılar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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